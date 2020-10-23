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В Челябинске родители выкинули тело умершего ребенка в реку

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, после того как родители выбросили тело умершего в реку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК.

Как рассказали родители, ребенок скончался от болезни. После этого они сбросили его в реку Миасс, чтобы таким образом избавиться от тела.

При это, по данным СК, изначально родители обратились в полицию с заявлением, что ребенка украли, однако позже признались в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство»).

СК завел дело после гибели ребенка при подрыве снаряда времен ВОВ в Лобне
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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Ранее СК сообщал, что жительница Кировграда Свердловской области убила своего трехлетнего ребенка и причинила травмы сама себе. Тело девочки нашли 16 октября в доме, где она проживала с матерью.

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