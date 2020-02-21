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В Омске мать стоявшего на гречке ребенка приговорили к 1,5 года колонии

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Суд в Омске приговорил к лишению свободы программиста Сергея Казакова и его сожительницу Алину Юмашеву по делу об истязании восьмилетнего мальчика, которого в качестве наказания ставили коленями на гречку. Об этом сообщает следственное управление СК России по области.

Казакову суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Юмашевой — 1,5 года лишения свободы. Их признали виновными по пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК (истязание, т.е. причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиям, совершенное в отношении несовершеннолетнего) и п. «в», «г» ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Юмашеву обвинили также по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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По данным следствия, Казаков с апреля по май 2019 года не менее шести раз ставил сына своей сожительницы Юмашевой коленями на гречневую крупу на время от получаса до девяти часов. Так мальчика наказывали за малейшие провинности, например, за несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки. Следствие полагает, что Юмашева была в курсе событий, но не вмешивалась в ситуацию, одобряла действия супруга и не заботилась о сыне. В ходе следствия обнаружили видеозапись с издевательствами. Также правоохранители установили, что Казаков неоднократно наносил побои ребенку.

В мае ребенок рассказал соседу по даче об издевательствах со стороны отчима. Тот в свою очередь сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Ребенку понадобилась операция, так как из-за длительного стояния на гречке крупа вросла в кожу. По заявлению органов опеки его передали в реабилитационный центр, а после вернули матери. В декабре прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, является ли обоснованным решение о возвращении мальчика матери.

Теги: Омск, приговор, истязание
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