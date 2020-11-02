Мантуров сообщил о заявках от предприятий на производство кислорода

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Минпромторга Денис Мантуров обсудил с руководством группы «Объединенные машиностроительные заводы» возможность увеличения производства медицинского кислорода. Об этом сообщается на сайте ОМЗ.

Как отметил министр, «Криогенмаш» (входит в ОМЗ) занимается получением лицензии для производства медкислорода на основе технического. «Мы взаимодействуем с другими предприятиями, которые готовы сейчас расширить или перепрофилировать свои мощности — и полностью обеспечить страну достаточным количеством медицинского кислорода», — сказал Мантуров, добавив, что в Минпромторге находятся пять таких заявок.

Как заявил гендиректор ОМЗ Евгений Кислицын, суммарно на производственных площадках «Криогенмаша» можно изготавливать более 300 т медицинского кислорода.

В пресс-службе ОМЗ также сообщили, что получили лицензию на производство медицинского кислорода в Северно-Западном регионе. Компания займется производством в Ленинградской области, Туле, Томске и Таганроге.