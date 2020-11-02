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Пандемия коронавируса ,  
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Мантуров сообщил о заявках от предприятий на производство кислорода

Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Минпромторга Денис Мантуров обсудил с руководством группы «Объединенные машиностроительные заводы» возможность увеличения производства медицинского кислорода. Об этом сообщается на сайте ОМЗ.

Как отметил министр, «Криогенмаш» (входит в ОМЗ) занимается получением лицензии для производства медкислорода на основе технического. «Мы взаимодействуем с другими предприятиями, которые готовы сейчас расширить или перепрофилировать свои мощности — и полностью обеспечить страну достаточным количеством медицинского кислорода», — сказал Мантуров, добавив, что в Минпромторге находятся пять таких заявок.

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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

Как заявил гендиректор ОМЗ Евгений Кислицын, суммарно на производственных площадках «Криогенмаша» можно изготавливать более 300 т медицинского кислорода.

В пресс-службе ОМЗ также сообщили, что получили лицензию на производство медицинского кислорода в Северно-Западном регионе. Компания займется производством в Ленинградской области, Туле, Томске и Таганроге.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее Мантуров рассказал, что в 20 регионах России обнаружили «дисбаланс» в наличии медицинского кислорода.

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В ночь на 12 октября в ростовской клинике умерли 13 пациентов с коронавирусом. Начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая сообщила, что в тот день фиксировались перебои в подаче кислорода пациентам на ИВЛ. Однако позднее она уточнила, что пациенты умерли в течение дня, из них пятеро скончались одновременно. Позднее Левицкую уволили.

Позднее, 27 октября, источники РБК сообщили, что первый замминистра промышленности Сергей Цыб провел совещание с представителями металлургических компаний, на котором обсудил возможность производства медицинского кислорода на предприятиях.

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