Росздравнадзор запросит данные о потребности больниц регионов в кислороде

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Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности больниц в медицинском кислороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде, о его возможном дефиците в некоторых субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что решили запросить такие данные в связи с публикациями в СМИ о проблемах с обеспечением системы здравоохранения медицинским кислородом. При этом соответствующих обращений в Росздравнадзор от российских регионов не поступало, добавили в ведомстве.

Ранее ростовские СМИ 161.ru и «Блокнот» сообщили, что в горбольнице Ростова № 20 умерли 13 пациентов с коронавирусной инфекцией из-за сбоя в поставках медицинского кислорода. В ростовском горздраве подтвердили, что 12 октября в горбольнице № 20 умерли 13 человек, однако отметили, что причину смерти еще устанавливают. В региональном пресс-центре по мониторингу ситуации с коронавирусом назвали фейком сообщения о задохнувшихся из-за нехватки кислорода пациентах.