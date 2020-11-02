Кабмин введет новое регулирование цен на жизненно важные лекарства

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России подготовило постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, постановление поможет обеспечить людям более широкий доступ к необходимым им лекарствам. Правительство введет новый порядок перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важных лекарств.

«При этом Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на лекарство за рубежом препарат так же подешевел и в России», — добавил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что действующий механизм перерегистрации цен на лекарства не позволяет проводить их индексацию, в результате чего их производство останавливается, а поставки прекращаются.