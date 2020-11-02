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Кабмин введет новое регулирование цен на жизненно важные лекарства

Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России подготовило постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, постановление поможет обеспечить людям более широкий доступ к необходимым им лекарствам. Правительство введет новый порядок перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важных лекарств.

Мишустин утвердил правила ограничения цен на лекарства
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«При этом Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на лекарство за рубежом препарат так же подешевел и в России», — добавил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что действующий механизм перерегистрации цен на лекарства не позволяет проводить их индексацию, в результате чего их производство останавливается, а поставки прекращаются.

Бизнес усомнился в пользе маркировки на фоне проблем с лекарствами
Бизнес
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Ранее власти разрешили продавать лекарства без подтверждения маркировки. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, дистрибьюторы и аптеки не обладают достаточной технической готовностью для работы с маркированными лекарствами.

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Некоторые регионы России испытывают дефицит лекарственных средств, ситуация обострилась на фоне пандемии коронавируса. К примеру, в Перми вырос спрос на на противовирусные и антибактериальные препараты. По словам представителей местных аптечных сетей, повышение спроса и дефицит лекарственных средств появились из-за системы маркировок. 14 октября с просьбой помочь в производстве необходимого количества противовирусных препаратов в Минпромторг обратились власти Алтайского края.

Маркировка лекарственных средств стала обязательной в России с 1 июля. С 1 октября 2019 года она была обязательной только для тех лекарств, которые предназначены для лечения по программе высокозатратных нозологий. Маркировка отслеживает каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю.

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