Мишустин утвердил правила ограничения цен на лекарства

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Правительство России утвердило правила ограничения отпускных цен и надбавок на лекарства и медицинские изделия. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно закону, который был принят еще в марте, у кабинета министров появились полномочия ограничивать цены на препараты, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также на медицинские изделия при чрезвычайных ситуациях (ЧС) или при росте цен более чем на 30%.

«При таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав», — пояснили в правительстве

Отмечается, что в результате ЧС или угрозе распространения опасных заболеваний решение будет приниматься в течение трех дней. В других случаях будет проводиться мониторинг цен, чтобы подтвердить подорожание лекарств. Предельные размеры надбавок будут устанавливаться для каждого региона.