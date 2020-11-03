В Австрии жителей отправили на новый карантин

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В Австрии из-за распространения коронавируса жителям по всей стране ограничили выход из дома. Соответствующие меры введены с 3 ноября, говорится в сообщении правительства.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране «определенно одна из лучших систем здравоохранения в мире, но у нас также ограниченные возможности в области медицины». По его словам, если не действовать, то произойдет перегрузка мощностей системы медицинской помощи с интенсивной терапией.

Какие меры ввели в Австрии Жителям запретили выходить из дома с 20:00 до 6:00 с целью частных встреч или похода в гости. Выходить можно только в магазин, на работу, прогулку, за продуктами и в случае угрозы жизни. Курц поясняет это ограничение тем, «что вечерние встречи приводили к увеличению числа инфицированных».

Заведения общественного питания — рестораны, кафе и бары — будут работать только на доставку блюд и самовывоз.

Массовые мероприятия в области культуры, спорта или досуга запрещаются.

Запрещены также массовые мероприятия культуры, спорта и досуга.

Спортивные залы, танцевальные школы, парки развлечений, бани, театры, оперы и кинотеатры закрываются.

Отели не будут принимать туристов; ими смогут воспользоваться только те, кто едет в командировку.

Разрешено продолжить работу школам, детским садам и библиотекам. Старшеклассники и студенты университетов до конца ноября будут обучаться дистанционно.

Ограничено число покупателей в торговых точках — не более десяти человек на 100 кв. м.

Для сотрудников офисов рекомендуется перейти на работу из дома; при невозможности этого на рабочих местах надо соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства личной защиты — маски и перчатки.

В качестве финансовой помощи предприятиям и затронутым карантинными мерами заведениям государство выплатит 80% их дохода за ноябрь 2019 года.

О второй волне пандемии в стране Курц сообщил 13 сентября. Тогда власти призвали жителей страны следовать санитарным требованиям: проводить дезинфекцию поверхностей и рук, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

В Австрии отменили самоизоляцию 1 мая, а в июне открыли границы. После этого темп распространения коронавирусной инфекции возрос, власти вернули масочный режим.