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Пандемия коронавируса ,  
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В Австрии жителей отправили на новый карантин

Фото:Thomas Kronsteiner / Getty Images
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

В Австрии из-за распространения коронавируса жителям по всей стране ограничили выход из дома. Соответствующие меры введены с 3 ноября, говорится в сообщении правительства.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране «определенно одна из лучших систем здравоохранения в мире, но у нас также ограниченные возможности в области медицины». По его словам, если не действовать, то произойдет перегрузка мощностей системы медицинской помощи с интенсивной терапией.

Какие меры ввели в Австрии

  • Жителям запретили выходить из дома с 20:00 до 6:00 с целью частных встреч или похода в гости. Выходить можно только в магазин, на работу, прогулку, за продуктами и в случае угрозы жизни. Курц поясняет это ограничение тем, «что вечерние встречи приводили к увеличению числа инфицированных».
  • Заведения общественного питания — рестораны, кафе и бары — будут работать только на доставку блюд и самовывоз.
  • Массовые мероприятия в области культуры, спорта или досуга запрещаются.
  • Запрещены также массовые мероприятия культуры, спорта и досуга.
  • Спортивные залы, танцевальные школы, парки развлечений, бани, театры, оперы и кинотеатры закрываются.
  • Отели не будут принимать туристов; ими смогут воспользоваться только те, кто едет в командировку.
  • Разрешено продолжить работу школам, детским садам и библиотекам. Старшеклассники и студенты университетов до конца ноября будут обучаться дистанционно.
  • Ограничено число покупателей в торговых точках — не более десяти человек на 100 кв. м.
  • Для сотрудников офисов рекомендуется перейти на работу из дома; при невозможности этого на рабочих местах надо соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства личной защиты — маски и перчатки.
  • В качестве финансовой помощи предприятиям и затронутым карантинными мерами заведениям государство выплатит 80% их дохода за ноябрь 2019 года.

О второй волне пандемии в стране Курц сообщил 13 сентября. Тогда власти призвали жителей страны следовать санитарным требованиям: проводить дезинфекцию поверхностей и рук, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

В Австрии отменили самоизоляцию 1 мая, а в июне открыли границы. После этого темп распространения коронавирусной инфекции возрос, власти вернули масочный режим.

По данным ВОЗ на 1 ноября, в республике зафиксированы 106 584 заражений и 1097 смертей от коронавируса.

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Фото:Clodagh Kilcoyne / Reuters

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Австрия не первая страна Европы, которая повторно вводит карантин. Так, он уже действует в Ирландии с 20 октября, во Франции с 30 октября и в Германии со 2 ноября. В Британии карантин вступит в силу с 5 ноября до конца месяца. Там будут закрыты рестораны, пабы, непродовольственные магазины и ограничат выход из дома.

В России с 28 октября действует предписание Роспотребнадзора о всеобщем масочном режиме в общественных местах и транспорте, а также рекомендованный запрет на работу развлекательных заведений и общепита в ночное время. В Москве вместо полного запрета на работу ночных заведений действует система check-in.

В Подмосковье вступила в силу обязательная самоизоляцию для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Школьники, проживающие в одной квартире с пожилыми людьми, могут учиться дистанционно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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