Пандемия коронавируса , 02 ноя, 12:25
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Песков сообщил об отмене приема в честь Дня народного единства в Кремле
Торжественный прием в честь Дня народного единства 4 ноября в Кремле не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для таких массовых мероприятий», — сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на отмену приема, «ряд мероприятий» в рамках Дня народного единства все-таки запланирован.
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