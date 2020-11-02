Песков сообщил об отмене приема в честь Дня народного единства в Кремле

Фото: kremlin.ru

Торжественный прием в честь Дня народного единства 4 ноября в Кремле не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для таких массовых мероприятий», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на отмену приема, «ряд мероприятий» в рамках Дня народного единства все-таки запланирован.

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