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Пандемия коронавируса ,  
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У сотрудников аппарата думы Екатеринбурга обнаружили коронавирус

Фото:egd.ru
Фото: egd.ru

У нескольких сотрудников аппарата Екатеринбургской городской думы подтвердился коронавирус. Об этом РБК рассказал депутат Константин Киселев.

«Протестировали аппарат, выяснилось, что ряд сотрудников заболели. Поэтому сегодня отменено аппаратное [совещание], отменены две комиссии, которые должны быть на этой неделе, и заседание гордумы, которое должно было быть в следующий вторник», — объяснил он.

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По словам Киселева, никто из заболевших не находится в тяжелом состоянии. Он добавил, что 3 ноября на наличие коронавирусной инфекции проверят екатеринбургских депутатов.

Как сообщает E1 со ссылкой на пресс-службу гордумы, в связи с выявленными случаями большинство сотрудников перевели на дистанционный режим.

РБК направил запрос в Екатеринбургскую городскую думу.

В июле от осложнений после COVID-19 умерла депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина. Киселев пояснил, что после это случая совет депутатов стал очень внимательно относиться к случаям заболевания коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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