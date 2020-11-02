У сотрудников аппарата думы Екатеринбурга обнаружили коронавирус

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У нескольких сотрудников аппарата Екатеринбургской городской думы подтвердился коронавирус. Об этом РБК рассказал депутат Константин Киселев.

«Протестировали аппарат, выяснилось, что ряд сотрудников заболели. Поэтому сегодня отменено аппаратное [совещание], отменены две комиссии, которые должны быть на этой неделе, и заседание гордумы, которое должно было быть в следующий вторник», — объяснил он.

По словам Киселева, никто из заболевших не находится в тяжелом состоянии. Он добавил, что 3 ноября на наличие коронавирусной инфекции проверят екатеринбургских депутатов.

Как сообщает E1 со ссылкой на пресс-службу гордумы, в связи с выявленными случаями большинство сотрудников перевели на дистанционный режим.