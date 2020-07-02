В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

Елена Дерягина (Фото: egd.ru)

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.

Она была членом постоянной комиссии по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политики, а также постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Спикер гордумы Игорь Володин сообщил E1.ru, что она умерла в больнице №6. Как отмечает издание, в этом медучреждении лечат зараженных коронавирусом.

«У Лены оторвался тромб, прежде у нее подозревали коронавирус», — сказал Володин. Причину смерти депутата устанавливает экспертиза.