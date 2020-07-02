Пандемия коронавируса , 02 июл, 09:06
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В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
Она была членом постоянной комиссии по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политики, а также постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
Спикер гордумы Игорь Володин сообщил E1.ru, что она умерла в больнице №6. Как отмечает издание, в этом медучреждении лечат зараженных коронавирусом.
«У Лены оторвался тромб, прежде у нее подозревали коронавирус», — сказал Володин. Причину смерти депутата устанавливает экспертиза.