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Ростовскую больницу проверят после жалоб на нехватку сотрудников

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Росздравнадзор проверит центральную больницу Константиновского района Ростовской области, где пациентка пожаловалась на нехватку медперсонала. Об этом говорится на сайте областного управления ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проведет проверку МБУЗ ЦРБ Константиновского района», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росздравнадзоре, пациентка больницы записала видеообращение, в котором рассказала о нехватке персонала и просила о помощи. Проверку поручил организовать министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Общество
Фото:AP

Ранее представители регионального здравоохранения пожаловались губернатору Ростовской области Василию Голубеву на ощутимую нехватку кадров на фоне пандемии коронавируса. По данным регионального минздрава, область нуждается более чем в 1,8 тыс. сотрудников скорой помощи и врачах амбулаторно-поликлинической службы. Кроме того, не хватает более 3 тыс. работников среднего медицинского персонала.

По данным оперштаба, в области зарегистрировали 30 305 зараженных коронавирусом. Выздоровели 24 116 человек, умерли 820.

Президент России Владимир Путин в конце октября заявил, что к нему поступают обращения из некоторых субъектов с просьбой прислать комиссии и «посмотреть, что происходит в системе здравоохранения». Российский лидер сообщил, что необходимо отреагировать на обращения и провести соответствующие проверки. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что это не означает уменьшение доверия Кремля к региональным властям.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Росздравнадзор проверка жалобы Ростовская область
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