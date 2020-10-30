Ростовскую больницу проверят после жалоб на нехватку сотрудников

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Росздравнадзор проверит центральную больницу Константиновского района Ростовской области, где пациентка пожаловалась на нехватку медперсонала. Об этом говорится на сайте областного управления ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проведет проверку МБУЗ ЦРБ Константиновского района», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росздравнадзоре, пациентка больницы записала видеообращение, в котором рассказала о нехватке персонала и просила о помощи. Проверку поручил организовать министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее представители регионального здравоохранения пожаловались губернатору Ростовской области Василию Голубеву на ощутимую нехватку кадров на фоне пандемии коронавируса. По данным регионального минздрава, область нуждается более чем в 1,8 тыс. сотрудников скорой помощи и врачах амбулаторно-поликлинической службы. Кроме того, не хватает более 3 тыс. работников среднего медицинского персонала.