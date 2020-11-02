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Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 70

Число погибших в результате землетрясения на западе Турции увеличилось до 73 человек. Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

По данным властей, из 961 госпитализированного 743 человека выписаны, в больницах остаются 218. С 30 октября, когда произошло землетрясение, в стране наблюдалось 1044 афтершока, более 40 из них превышали четыре балла. 1 ноября AFAD сообщало о 69 погибших и почти 950 пострадавших.

Последствия землетрясения в Турции и Греции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Землетрясение силой 6,6 балла произошло в Эгейском море, эпицентр находился близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощущались также на нескольких греческих островах. Больше всего пострадал турецкий город Измир, где было разрушено около 20 зданий. Накануне туда прибыл президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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