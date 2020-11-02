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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о предложении возмещать россиянам расходы на тесты на COVID-19

Союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложили возмещать из бюджетных средств расходы гражданам, сделавшим платный тест на коронавирус в частных клиниках. Соответствующее предложение направлено председателю межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву и главному санитарному врачу Анне Поповой 16 октября и 28 октября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на копии писем.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал изданию, что к ним стали обращаться члены семей зараженных коронавирусом с жалобами на то, что они вынуждены сдавать анализы на COVID-19 в частных клиниках за свой счет, так как из-за очередей в поликлиниках приходится ждать сдачи теста две-три недели.

Так, одна из семей Волгодонска (Ростовская область) потратила 11,2 тыс. руб. на ПЦР-тесты на коронавирус, когда COVID-19 заболела их родственница — неработающая пенсионерка, привели пример в организациях. Члены семьи оплатили тесты для себя, а также два контрольных анализа для родственницы. Из-за очередей в поликлинике они не смогли сдать анализы бесплатно. При этом семья живет на две пенсии и одну стипендию, указывают там.

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Фото:Максим Захаров / РИА Новости

Союз потребителей и КонфОП предложили возложить часть расходов граждан, связанных с пандемией, на бюджетную систему, например расходы на анализы на COVID-19. Возмещать их, по мнению Шелища, мог бы Фонд обязательного медицинского страхования.

В конце октября в Роспотребнадзоре заявили, что те, кто регулярно контактирует с зараженными коронавирусной инфекцией, должны еженедельно делать тесты на COVID-19. Людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями при высокой вероятности инфицирования в ведомстве рекомендовали сдавать анализы еще чаще.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 1 ноября, в России было выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом — 18 655. Общее число зараженных достигло 1,636 млн человек. Третий день подряд в стране фиксируют более 18 тыс. новых случаев.

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