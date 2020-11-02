СМИ узнали о предложении возмещать россиянам расходы на тесты на COVID-19

Союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложили возмещать из бюджетных средств расходы гражданам, сделавшим платный тест на коронавирус в частных клиниках. Соответствующее предложение направлено председателю межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву и главному санитарному врачу Анне Поповой 16 октября и 28 октября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на копии писем.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал изданию, что к ним стали обращаться члены семей зараженных коронавирусом с жалобами на то, что они вынуждены сдавать анализы на COVID-19 в частных клиниках за свой счет, так как из-за очередей в поликлиниках приходится ждать сдачи теста две-три недели.

Так, одна из семей Волгодонска (Ростовская область) потратила 11,2 тыс. руб. на ПЦР-тесты на коронавирус, когда COVID-19 заболела их родственница — неработающая пенсионерка, привели пример в организациях. Члены семьи оплатили тесты для себя, а также два контрольных анализа для родственницы. Из-за очередей в поликлинике они не смогли сдать анализы бесплатно. При этом семья живет на две пенсии и одну стипендию, указывают там.

Союз потребителей и КонфОП предложили возложить часть расходов граждан, связанных с пандемией, на бюджетную систему, например расходы на анализы на COVID-19. Возмещать их, по мнению Шелища, мог бы Фонд обязательного медицинского страхования.