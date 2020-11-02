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В России началась короткая рабочая неделя

Текущая рабочая неделя в России будет короткой из-за празднования Дня народного единства 4 ноября. В 2020 году праздничный день выпал на среду, этот день будет выходным.

Таким образом, россияне будут работать четыре дня, 2 и 3 ноября, а также 5-го и 6-го. При этом рабочий день во вторник будет сокращен на час.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Согласно недавнему опросу сервиса по поиску работы SuperJob, доля россиян, которые ассоциируют 4 ноября с Днем народного единства, выросла за десять лет с 9 до 19%.

Большинство граждан — 61% — собираются провести праздничный день дома, в кругу семьи. Работать в этот день будут 16% респондентов. 2% собираются отдохнуть на даче или на природе.

Россия День народного единства
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