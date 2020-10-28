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Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в ноябре

В начале ноября россиян ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем народного единства, который в этом году выпадает на 4 число. Об этом сообщила пресс-служба Роструда, передает ТАСС.

«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем», — указало ведомство.

В предпраздничный день, 3 ноября, продолжительность рабочего времени будет сокращена на час.

Эксперты назвали недостатки четырехдневной рабочей недели
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В прошлом году зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагал обсудить возможность введения в России постоянной четырехдневной рабочей недели без сокращения зарплаты. По мнению Медведева, в будущем технологический процесс сделает организацию рабочего времени более лояльной и гибкой.

Минтруд пояснял РБК, что действующие законы не мешают воплотить эту инициативу в жизнь. Однако большинство россиян, по опросу ВЦИОМ, не поддержали идею из страха потерять в деньгах, а эксперты указали на недостатки предложения. Среди них снижение конкурентоспособности экономики.

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