Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в ноябре

В начале ноября россиян ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем народного единства, который в этом году выпадает на 4 число. Об этом сообщила пресс-служба Роструда, передает ТАСС.

«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем», — указало ведомство.

В предпраздничный день, 3 ноября, продолжительность рабочего времени будет сокращена на час.

В прошлом году зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагал обсудить возможность введения в России постоянной четырехдневной рабочей недели без сокращения зарплаты. По мнению Медведева, в будущем технологический процесс сделает организацию рабочего времени более лояльной и гибкой.