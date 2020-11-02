Жители Камчатки ощутили землетрясение в 5 баллов

В Камчатском крае произошло землетрясение, жители ощутили подземные толчки силой до 4-5 баллов. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», на которые ссылается краевое МЧС, землетрясение зафиксировано утром 2 ноября. Эпицентр находился в горной местности Усть-Камчатского района, в 31 км северо-восточнее поселка Усть-Камчатск, очаг залегал на глубине 53,5 км.

В ведомстве уточнили, что толчки ощущались в Усть-Камчатске и селе Крутоберегово. В настоящее время спасатели обследуют здания. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В конце сентября в Иркутской области произошло несколько землетрясений магнитудой 5–6. Эпицентр находился в Слюдянском районе. В домах качались люстры, а люди выходили на улицы, несмотря на ночь. Толчки ощущались и в соседней Бурятии. Власти Иркутска вводили режим повышенной готовности.