В Кузбассе два человека пострадали в шахте во время землетрясения

На юге Кемеровской области двое человек получили травмы в шахте Шерегешского рудника из-за землетрясения магнитудой 4,2. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района Кузбасса, передает ТАСС.

«Сейсмостанцией города Новосибирска зафиксировано сейсмособытие с магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы. В результате на шахте Шерегешского рудника произошел толчок», — уточняется в сообщении.

Толчок зафиксировали на участке «Новый Шерегеш». Горняков эвакуировали, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Как отметила пресс-служба, они в сознании и госпитализированы.

Горный хребет Бийская грива расположен между Кемеровской областью и республикой Алтай.