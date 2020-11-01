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Число жертв землетрясения на западе Турции увеличилось до 58

Фото:Ali Aksoyer / DHA / AP
Фото: Ali Aksoyer / DHA / AP

По меньшей мере 58 человек погибли и 896 пострадали в результате землетрясения на западе Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл на место катастрофы, сообщает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось о 51 умершем в результате землетрясения. 682 человека уже выписаны из больниц.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море вблизи провинции Измир. В результате стихийного бедствия больше всего пострадал город Измир, где было разрушено около 20 домов.

Президент России Владимир Путин в день катастрофы направил Эрдогану свои соболезнования.

Последствия землетрясения в Турции и Греции. Фоторепортаж
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