Число жертв землетрясения на западе Турции возросло до 69

Число погибших в результате землетрясения на западе Турции увеличилось до 69 человек. Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

По данным властей, были госпитализированы 949 человек, из них 729 уже выписали.

С 30 октября, когда произошло землетрясение, наблюдалось 987 афтершоков, 43 из них превышали четыре балла. На данный момент поисковые работы продолжаются в восьми зданиях в городе Измир.

Ранее 1 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Измир, наиболее пострадавший от землетрясения город, сообщал по меньшей мере о 58 погибших и 896 пострадавших.