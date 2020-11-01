Политика , 01 ноя, 13:39
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Кандидаты на пост президента Молдавии проголосовали на выборах
Майя Санду
Кандидаты на пост президента Молдавии проголосовали на выборах. Об этом сообщает телеканал PRO.TV.
Основными кандидатами на этот пост являются действующий президент Игорь Додон и экс-премьер Майя Сайду. Всего в президентской гонке участвуют восемь человек.
Согласно проведенному Ассоциацией социологов и демографов опросу общественного мнения «Vox Populi — октябрь», за нынешнего президента готовы отдать голоса 42,9%, а за Санду — 24,3%. Эксперты не исключают второй тур.
На прошлых выборах Санду проиграла Додону во втором туре.