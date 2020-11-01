Кандидаты на пост президента Молдавии проголосовали на выборах

Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Кандидаты на пост президента Молдавии проголосовали на выборах. Об этом сообщает телеканал PRO.TV.

Основными кандидатами на этот пост являются действующий президент Игорь Додон и экс-премьер Майя Сайду. Всего в президентской гонке участвуют восемь человек.

Согласно проведенному Ассоциацией социологов и демографов опросу общественного мнения «Vox Populi — октябрь», за нынешнего президента готовы отдать голоса 42,9%, а за Санду — 24,3%. Эксперты не исключают второй тур.

На прошлых выборах Санду проиграла Додону во втором туре.

