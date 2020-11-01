Премьер-министр Грузии ушел на самоизоляцию

Георгий Гахария (Фото: GakhariaGiorgi / Facebook)

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«К сожалению, мне сейчас приходится работать в другом режиме, потому что у моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус», — говорится в сообщении.

Гахария добавил, что в связи с этим он ушел на самоизоляцию и в ближайшее время продолжит работать в таком режиме.

В начале сентября премьер-министр Грузии заявил, что в стране началась вторая волна COVID-19. Он заверил, что власти полностью контролируют ситуацию с распространением инфекции.