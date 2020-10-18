Грузия обновила антирекорд по числу случаев COVID-19

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В Грузии за последние сутки выявили 1192 новых случая заражения коронавирусом, сообщается в Telegram-канале информационной службы правительства по COVID-19.

По количеству выявленных случаев лидирует Тбилиси, где COVID-19 заболел 471 человек. Всего, по данным центра, с начала эпидемии в стране коронавирусную инфекцию обнаружили у 17 477 человек, умерли 136, выздоровели 8060.

В стране установлен новый антирекорд по количеству случаев заболевания COVID-19. Накануне в Грузии зафиксировали 958 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

В начале сентября премьер-министр Георгий Гахария заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. Он заверил, что власти полностью контролируют ситуацию с распространением инфекции. На тот момент было выявлено рекордное число зараженных за 24 часа — 57 человек.