Во Франции задержали контактировавшего с напавшим на прихожан в Ницце

Фото: Eric Gaillard / AP

Во Франции задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в контактах с нападавшим на прихожан в Ницце. Об этом сообщают телеканал BFMTV и газета La Figaro со ссылкой на источник AFP в полиции.

По данным источника, мужчина общался с обвиняемым в убийстве трех человек за день до преступления, 28 октября. La Figaro уточняет, что его задержание произошло вечером 29 октября.

Накануне в соборе Нотр-Дам в Ницце в результате нападения мужчины с ножом были убиты три человека, еще несколько прихожан получили ранения. Как рассказал мэр города Кристиан Эстрози, нападавший кричал: «Аллах акбар!». Глава Ниццы назвал произошедшее терактом.