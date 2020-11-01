Правящая в Грузии партия вышла в лидеры после обработки всех бюллетеней

Сторонники партии «Грузинская мечта» (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Правящая партия «Грузинская мечта» вышла в лидеры на парламентских выборах в Грузии после обработки Центральной избирательной комиссией 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

За партию «Грузинская мечта» проголосовали 48,15% избирателей. Оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, занимает второе место с результатом 27,14%.

Всего в парламент проходят семь партий и два блока, которые преодолели избирательный порог в 1%. Помимо двух лидеров прошли «Европейская Грузия» (3,78%), «Лело для Грузии» (3,16%), «Альянс патриотов Грузии» (3,15%), блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» (3,15%), «Гирчи» (2,89%), «Граждане» (1,33%) и Лейбористская партия (1%).

В парламентских выборах в Грузии приняли участие 48 партий и два блока. Сторонники оппозиции, не согласные с результатами голосования, пришли к зданию парламента на улице Руставели в Тбилиси с требованием признать их недействительными.