Путин дистанционно примет участие в заседании клуба «Валдай»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин дистанционно примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Согласно дынным на сайте клуба, заседание пройдет с 20 по 22 октября в Москве. Тема сессии — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

На заседании в прошлом году президент заявил, что благодаря патриотизму, мужеству и терпению Россия пережила 1990-е годы. Путин назвал этот период одним из самых трудных в истории страны, который, по его словам, мог завершиться крупномасштабной гражданской войной.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Целью клуба является содействие диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и независимый, объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире, говорится на сайте клуба.