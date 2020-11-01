Власти Дагестана ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов распорядился ввести в республике новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Согласно указу губернатора, в Дагестане вводится запрет на работу развлекательных центров и объектов питания с 23:00 до 6:00.

Кроме того, региональные власти рекомендовали соблюдать режим самоизоляции лицам старше 65 лет. Новые ограничения вступают в силу с 3 ноября.

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