Пандемия коронавируса , 01 ноя, 18:45
0
Власти Дагестана ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса
Глава Дагестана Сергей Меликов распорядился ввести в республике новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Согласно указу губернатора, в Дагестане вводится запрет на работу развлекательных центров и объектов питания с 23:00 до 6:00.
Кроме того, региональные власти рекомендовали соблюдать режим самоизоляции лицам старше 65 лет. Новые ограничения вступают в силу с 3 ноября.
Материал дополняется