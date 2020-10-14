В Дагестане ужесточат контроль за масочным режимом

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

С 15 октября в Дагестане органы правопорядка начнут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщил руководитель управления УГИБДД МВД по республике Александр Шалагин в ходе совещания по вопросам перевозки граждан в период распространения коронавируса, передает «РИА Новости».

«С завтрашнего дня сотрудники полиции будут исполнять прямое поручение оперативного штаба по борьбе и противодействию распространения COVID-19, которое подписано главой Дагестана, об обязательном ношении маски в пассажирском транспорте», — заявил он.

Шалагин указал, что водители должны предупреждать пассажиров о недопуске в салон в случае отсутствия средств индивидуальной защиты. Сначала органы правопорядка ограничатся предупреждением.

Шалагин также добавил, что власти региона должны обеспечить в автобусах наличие перчаток, масок и дезинфицирующих средств.