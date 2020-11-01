Появилось видео последствий взрыва в гаражном комплексе в Мытищах

В Сети появились кадры взрыва в гаражном комплексе в подмосковных Мытищах. Их опубликовали в местном паблике в соцсети «ВКонтакте».

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На кадрах видны разрушенные гаражи. У некоторых из них обрушились крыши, также частично повреждены стены. На видео также показано, как спасатели осматривают завалы.

Как ранее сообщал подмосковный главк МЧС, взрыв произошел 1 ноября на улице Попова, дом 3. Его причиной могла стать утечка газа. В результате разрушились пять гаражей на общей площади 50 кв. м. По предварительным данным, пострадали два человека.