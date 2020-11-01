Общество , 01 ноя, 16:31
0
В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гаражах в Мытищах
В результате взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах погиб один человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления СК по Московской области.
«По нашим данным, один человек погиб, у второго царапина на лбу. Пострадавших госпитализированных нет», — сообщили РБК в пресс-службе.
Ранее в СК сообщили, что причиной взрыва на территории гаражного комплекса в подмосковных Мытищах мог стать хлопок кислородного баллона. Ведомство организовало проверку.
В МЧС причиной взрыва называют утечку газа. Разрушилось пять гаражей: у трех обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены. Возгорания после взрыва не последовало.
В МЧС сообщили о двух пострадавших. Одного из них извлекли из-под завалов и передали медикам.