В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гаражах в Мытищах

Фото: ГУ МЧС РФ по МО / ТАСС

В результате взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах погиб один человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления СК по Московской области.

«По нашим данным, один человек погиб, у второго царапина на лбу. Пострадавших госпитализированных нет», — сообщили РБК в пресс-службе.

Ранее в СК сообщили, что причиной взрыва на территории гаражного комплекса в подмосковных Мытищах мог стать хлопок кислородного баллона. Ведомство организовало проверку.

В МЧС причиной взрыва называют утечку газа. Разрушилось пять гаражей: у трех обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены. Возгорания после взрыва не последовало.



В МЧС сообщили о двух пострадавших. Одного из них извлекли из-под завалов и передали медикам.