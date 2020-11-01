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В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гаражах в Мытищах

Фото:ГУ МЧС РФ по МО / ТАСС
Фото: ГУ МЧС РФ по МО / ТАСС

В результате взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах погиб один человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления СК по Московской области.

«По нашим данным, один человек погиб, у второго царапина на лбу. Пострадавших госпитализированных нет», — сообщили РБК в пресс-службе.

Ранее в СК сообщили, что причиной взрыва на территории гаражного комплекса в подмосковных Мытищах мог стать хлопок кислородного баллона. Ведомство организовало проверку.

В МЧС причиной взрыва называют утечку газа. Разрушилось пять гаражей: у трех обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены. Возгорания после взрыва не последовало.

В МЧС сообщили о двух пострадавших. Одного из них извлекли из-под завалов и передали медикам.

Появилось видео последствий взрыва в гаражном комплексе в Мытищах
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