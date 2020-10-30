Во Франции сообщили о найденных вещах напавшего на людей в Ницце

У мужчины, совершившего нападение на прихожан в соборе в Ницце, обнаружили ножи, Коран и два мобильных телефона. Об этом сообщил на пресс-конференции глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, передает Républicain Lorrain.

«Были обнаружены Коран и два телефона, а также орудие убийства: это нож с лезвием 17 см», — сказал Рикар.

Он добавил, что удалось найти принадлежащую нападавшему сумку, в которой находились еще два ножа. Также у нападавшего были обнаружены документы итальянского Красного креста на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.

Рикар также сообщал, что злоумышленник прибыл из Туниса в Италию в сентябре этого года. В октябре он приехал во Францию.