Посол назвал число умерших в Турции россиян с коронавирусом

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В Турции за время курортного сезона 11 россиян умерли от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью «Интерфаксу».

«К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что все это на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение», — отметил он.

По словам российского посла, общее число туристов из России, у которых за время пребывания в Турции выявили коронавирус, составляет 326 человек. Сейчас на изоляции по месту отдыха находятся 87 человек, еще 31 россиянин — в больницах.

Ерхов настоятельно рекомендовал туристам перед поездкой покупать страховой полис, предусматривающий покрытие расходов на случай COVID-19. Он также напомнил, что в Турции действуют свои законы и правила, которые касаются выявления, изоляции и лечения коронавирусных больных и к которым необходимо относиться уважительно.