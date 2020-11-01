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Пандемия коронавируса ,  
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Посол назвал число умерших в Турции россиян с коронавирусом

Фото:Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Турции за время курортного сезона 11 россиян умерли от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью «Интерфаксу».

«К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что все это на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение», — отметил он.

По словам российского посла, общее число туристов из России, у которых за время пребывания в Турции выявили коронавирус, составляет 326 человек. Сейчас на изоляции по месту отдыха находятся 87 человек, еще 31 россиянин — в больницах.

Ерхов настоятельно рекомендовал туристам перед поездкой покупать страховой полис, предусматривающий покрытие расходов на случай COVID-19. Он также напомнил, что в Турции действуют свои законы и правила, которые касаются выявления, изоляции и лечения коронавирусных больных и к которым необходимо относиться уважительно.

В августе почти каждый четвертый турист приехал в Турцию из России
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Фото:Murad Sezer / Reuters

В целом, заключил посол, статистика показывает эффективность принимаемых Турцией мер по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов.

Авиасообщение между Турцией и Россией, прерванное из-за пандемии, возобновилось с 1 августа. Всего в августе страну посетили 439,7 тыс. россиян, что почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда турпоток из России был 1,08 млн человек.

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В Турции, в том числе на курортах, был введен обязательный масочный режим во всех общественных местах и были запрещены все ночные музыкальные шоу.

По возвращении в Россию туристы, в соответствии с правилами Роспотребнадзора, должны заполнить специальную анкету на портале «Госуслуги», а также сдать ПЦР-тест. С 24 сентября все прибывшие из-за границы должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию.

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