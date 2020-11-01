СМИ сообщили об обнаружении человеческой ступни на берегу Финского залива

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила человеческие кости на берегу Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Мойка78».

По данным «Фонтанки», около 18:00 мск 31 октября в полицию обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что на берегу Финского залива примерно в шести километрах от деревни Дубки на территории стройплощадки наткнулась на кости.

Полицейские, приехавшие на место происшествия, увидели скелетированную ступню человека. Рядом находился зеленый резиновый сапог и один носок. Останки передали в морг на исследование.

Летом в районе подмосковного Домодедово грибники обнаружили скелетированные останки неизвестного человека. Незадолго до этого рядом со Ступино в Московской области был найден человеческий череп.