Во Владивостоке в лесу обнаружили схрон с гранатами и патронами

В лесу во Владивостоке обнаружили схрон со взрывчаткой, гранатами и боеприпасами, сообщается на сайте управления Федеральной системы исполнения (ФСИН) наказаний по Приморскому краю.

Сотрудникам колонии–поселения № 49 поступила оперативная информация о схроне взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов в лесу.

Сотрудники правоохранительных органов изучили местность, и с помощью металлодетектора нашли сумку с боеприпасами. В сумке были четыре гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластичные взрывчатые вещества массой 250 г.

Боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства направили на экспертизу.