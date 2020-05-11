СК сообщил о бывшей судимости бросившего гранату во двор на Ставрополье

Фото: СК РФ

Следствие сообщило о судимости, которая была у задержанного мужчины, бросившего 10 мая гранату в компанию людей во дворе жилого дома в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«Следователи СКР задержали и допросили подозреваемого. <...> Это 67-летний местный житель. Ранее он был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством», — говорится в сообщении.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов готовят ходатайство в суд об аресте мужчины.

Инцидент произошел вечером 10 мая в поселке Приэтокский Георгиевского городского округа, где во дворе одного из домов компания под навесом отмечала день рождения хозяйки дома. Мужчина, недовольный шумным поведением соседей, бросил через забор во двор, где находились несколько человек, гранату. При задержании выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.