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СК сообщил о бывшей судимости бросившего гранату во двор на Ставрополье

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следствие сообщило о судимости, которая была у задержанного мужчины, бросившего 10 мая гранату в компанию людей во дворе жилого дома в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«Следователи СКР задержали и допросили подозреваемого. <...> Это 67-летний местный житель. Ранее он был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством», — говорится в сообщении.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов готовят ходатайство в суд об аресте мужчины.

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Инцидент произошел вечером 10 мая в поселке Приэтокский Георгиевского городского округа, где во дворе одного из домов компания под навесом отмечала день рождения хозяйки дома. Мужчина, недовольный шумным поведением соседей, бросил через забор во двор, где находились несколько человек, гранату. При задержании выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия, по данным СК, 12 из находившихся там 19 человек были доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Теги: СК, Ставрополье, судимость, граната
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