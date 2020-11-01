В Минске снова начались проблемы с мобильным интернетом

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По требованию государственных органов операторы вновь ограничат пропускную способность мобильного интернета в Минске. Об этом сообщает компания А1. Также об этом сообщает «МТС Беларусь».

«Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов», — сообщили в МТС.

Белорусские власти требуют у операторов ограничить доступ в интернет каждое воскресение, когда в стране проводятся несанкционированные акции протеста.

Как передает Telegram-канал NEXTA, сегодняшний марш запланирован на 14:00 (время совпадает с московским). Протестующие планируют собраться у станции метро «Парк Челюскинцев». Акция пройдет под лозунгом «Марш против террора».