В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

На 26-м км дороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское водитель выехал на встречную полосу и сбил восемь человек, от полученных травм пятеро скончались. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным МВД, 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по своей полосе в туманную погоду, заметил впереди автомобили «Ваз 2115» и «Ваз 21099» и во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где наехал на восьмерых человек. «В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан, также с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще пятеро участников аварии», — говорится в сообщении.

Сотрудники МВД по Краснодарскому краю начали проверку для установки причины и обстоятельств произошедшего.

В сентябре в результате ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека, семь получили ранения. На трассе Ейск — Краснодар столкнулись четыре автомобиля. Как рассказали в региональном МВД, один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию.