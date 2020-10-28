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В Санкт-Петербурге пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Санкт-Петербурге на Витебском проспекте маршрутный автобус врезался в эвакуатор и опрокинулся на бок, пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленинградской области, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Травмы средней степени тяжести получили водитель и четверо пассажиров автобуса. Среди пострадавших нет детей.

В ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае пострадали восемь человек
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Фото:ГУ МВД по Красноярскому краю

Предварительно, водитель маршрутного автобуса около 22:20 по мск столкнулся с эвакуатором, когда последний грузил неисправное транспортное средство.

Правоохранители начали проверку по факту ДТП.

Ранее восемь человек получили травмы при опрокидывании микроавтобуса Toyota Hiace в Ермаковском районе Красноярского края. По предварительным данным, водитель Toyota Hiace не справился с управлением, в результате чего его машина попала в кювет. В ней находились 17 человек, семерых из них вместе с водителем госпитализировали.

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