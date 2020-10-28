В Санкт-Петербурге пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Санкт-Петербурге на Витебском проспекте маршрутный автобус врезался в эвакуатор и опрокинулся на бок, пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленинградской области, передает телеканал «Санкт-Петербург».
Травмы средней степени тяжести получили водитель и четверо пассажиров автобуса. Среди пострадавших нет детей.
Предварительно, водитель маршрутного автобуса около 22:20 по мск столкнулся с эвакуатором, когда последний грузил неисправное транспортное средство.
Правоохранители начали проверку по факту ДТП.