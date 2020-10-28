В Санкт-Петербурге пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Ранее восемь человек получили травмы при опрокидывании микроавтобуса Toyota Hiace в Ермаковском районе Красноярского края. По предварительным данным, водитель Toyota Hiace не справился с управлением, в результате чего его машина попала в кювет. В ней находились 17 человек, семерых из них вместе с водителем госпитализировали.