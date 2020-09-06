Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

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В Краснодарском крае на трассе Ейск — Краснодар столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП четыре человека погибли, еще семь получили травмы. Об этом сообщила РБК пресс-служба регионального управления МВД.

«Один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию», — поясняется в сообщении. В ведомстве также уточнили, что среди пострадавших оказались трое детей.

После происшествия двоих пострадавших доставили в Центральную районную больницу Щербиновского района, остальных медики осматривают в ЦРБ города Ейска.

Ранее МВД по Амурской области сообщило, что в ночь с 5 на 6 сентября на 43-м км автодороги Благовещенск — Свободный столкнулись два автомобиля. В результате один человек умер, еще семеро пострадали.