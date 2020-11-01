ЦИК Грузии подсчитала более 70% голосов на парламентских выборах

Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах в стране после подсчета 72,45% голосов. Об этом говорится на сайте грузинского ЦИК.

«Грузинская мечта» набрала 48,51% голосов. У оппозиционного блока «Сила в единстве», в который входит партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» — 25,94% голосов.

В парламент также проходят партии «Европейская Грузия», «Альянс патриотов», «Лело», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели» и «Гражданин».

Глава ЦИК Тамара Жвания заявила, что выборы прошли в спокойной обстановке. Однако Саакашвили и лидер грузинской Лейбористской партии Шалва Нателашвили считают, что выборы прошли нечестно и результаты были сфальсифицированы.