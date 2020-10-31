Саакашвили отказался претендовать на пост премьера Грузии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Путин сократил число первых замов директора Росгвардии до одного Политика, 22:31 СМИ сообщили о задержании подозреваемого в нападении в Лионе Общество, 22:22 Британия введет карантин из-за ситуации с коронавирусом Общество, 22:12 На что ориентироваться при выборе объекта недвижимости для инвестиций Партнерский материал, 22:12 Власти Москвы назвали дату запрета автомобилистам ездить по выделенкам Общество, 21:57 На Урале проверят все лечащие COVID больницы после взрыва в Челябинске Общество, 21:55 Тренер «Локомотива» назвал ужасным отношение игроков к матчу с «Сочи» Спорт, 21:55 Саакашвили отказался претендовать на пост премьера Грузии Политика, 21:32 Как Botkin.AI диагностирует рак, турберкулез и коронавирус РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 21:10 «Локомотив» проиграл третий матч подряд Спорт, 21:03 Трансферы и скандалы. Как Бартомеу привел «Барселону» к риску банкротства Спорт, 20:57 Гендиректор «Спартака» объяснил поражение в матче с «Ростовом» Спорт, 20:46 Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35 Общество, 20:41 Теннисист Рублев пятый раз в сезоне вышел в финал турнира АТР Спорт, 20:15
Политика ,  
0 

Саакашвили отказался претендовать на пост премьера Грузии

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Экс-президент Грузии, кандидат в премьер-министры Михаил Саакашвили отказался от должности главы правительства, сообщает Imedinews.

«Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии», — заявил Саакашвили, кандидатуру которого ранее выдвинула партия «Единое национальное движение».

Он отметил, что «никогда не боялся» бывшего премьер-министра, лидера партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, и призвал дать возможность «дышать» грузинскому народу. При этом Саакашвили выразил готовность «идти до конца» против тех, кто «поднимает руку» на грузинский народ.

Бывший грузинский лидер пообещал, что в ближайшее время сообщит, где «будет находиться физически».

В Грузии стартовали парламентские выборы
Политика
Избиратели стоят в очереди у одного из избирательных участков в Тбилиси, где проходит голосование на парламентских выборах

Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе ранее посоветовал Саакашвили позаботиться о том, чтобы сохранить его должность на Украине (бывший президент Грузии является главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины), поскольку, по словам Каладзе, как ему известно, того собираются уволить.

«Михаил Саакашвили может позаботиться о своей работе на Украине. Насколько мне известно, его собираются уволить, и его главная забота будет заключаться в том, как сохранить свою работу на Украине», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

В Грузии состоялись парламентские выборы. На 150 депутатских мест претендовали 48 партий и два оппозиционных блока. Выборы прошли по новой избирательной системе: 120 депутатов избираются по пропорциональным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

Фаворитом гонки считалась правящая с 2012 года коалиция «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидером которой является олигарх Иванишвили.

По данным экзитполов, большинство голосов набирает «Грузинская мечта». Согласно экзитполу телеканала «Имеди», правящая партия набирает 55%, телеканала «Рустави 2» — 52,2%, телеканала «Мтавари архи» — 41%, телеканала «Формула» — 46%.

Второе место занимает блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция «Сила в единстве»: 33% («Мтавари архи»), 28% («Формула»), 23% («Имеди»), 25,3% («Рустави 2»).

Михаил Саакашвили парламентские выборы Грузия
Материалы по теме
Партия Саакашвили снова бросит вызов правящей «Грузинской мечте»
Политика
Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Грузии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter