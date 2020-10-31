Саакашвили отказался претендовать на пост премьера Грузии

Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе ранее посоветовал Саакашвили позаботиться о том, чтобы сохранить его должность на Украине (бывший президент Грузии является главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины), поскольку, по словам Каладзе, как ему известно, того собираются уволить.

«Михаил Саакашвили может позаботиться о своей работе на Украине. Насколько мне известно, его собираются уволить, и его главная забота будет заключаться в том, как сохранить свою работу на Украине», — заявил он.

В Грузии состоялись парламентские выборы. На 150 депутатских мест претендовали 48 партий и два оппозиционных блока. Выборы прошли по новой избирательной системе: 120 депутатов избираются по пропорциональным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

Фаворитом гонки считалась правящая с 2012 года коалиция «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидером которой является олигарх Иванишвили.

По данным экзитполов, большинство голосов набирает «Грузинская мечта». Согласно экзитполу телеканала «Имеди», правящая партия набирает 55%, телеканала «Рустави 2» — 52,2%, телеканала «Мтавари архи» — 41%, телеканала «Формула» — 46%.

Второе место занимает блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция «Сила в единстве»: 33% («Мтавари архи»), 28% («Формула»), 23% («Имеди»), 25,3% («Рустави 2»).