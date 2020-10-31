Саакашвили отказался претендовать на пост премьера Грузии
Экс-президент Грузии, кандидат в премьер-министры Михаил Саакашвили отказался от должности главы правительства, сообщает Imedinews.
«Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии», — заявил Саакашвили, кандидатуру которого ранее выдвинула партия «Единое национальное движение».
Он отметил, что «никогда не боялся» бывшего премьер-министра, лидера партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, и призвал дать возможность «дышать» грузинскому народу. При этом Саакашвили выразил готовность «идти до конца» против тех, кто «поднимает руку» на грузинский народ.
Бывший грузинский лидер пообещал, что в ближайшее время сообщит, где «будет находиться физически».