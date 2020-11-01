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Пандемия коронавируса ,  
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Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от COVID-19

Делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 можно только при отсутствии обострения любых хронических заболеваний, ОРВИ, гриппа и других инфекций. Об этом заявил врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

«Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации», — сказал Георгий Викулов.

По его словам, вакцина против коронавирусной инфкеции COVID-19 может подействовать не на всех из-за особенностей каждого конкретного человека. Способность организма отвечать на вакцинацию зависит от состояния иммунной системы в момент вакцинации, от правильности проведения техники иммунизации, от стабильности и активности вакцины.

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Викулов отметил, что приблизительно 1% населения может недостаточно эффективно отвечать на вакцинацию или даже вообще не отвечать.

По мнению специалиста, на образование антител к коронавирусу могут влиять принимаемые препараты и обострение определенных заболеваний. Кроме того, в организме должно быть достаточное количество клеток, которые обеспечивают образование антител.

Викулов добавил, что решение о необходимости проверки иммунного статуса перед вакцинацией принимает врач иммунолог-аллерголог после обследования конкретного пациента.

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Ранее Центр Н.Ф. Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса под названием «Спутник-V», также назвал список противопоказаний к использованию этого препарата. Вакцина противопоказана тем, у кого имеются гиперчувствительность к какому-либо ее компоненту, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцинация запрещена для беременных женщин и лиц младше 18 лет.

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