Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от COVID-19

Делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 можно только при отсутствии обострения любых хронических заболеваний, ОРВИ, гриппа и других инфекций. Об этом заявил врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

«Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации», — сказал Георгий Викулов.

По его словам, вакцина против коронавирусной инфкеции COVID-19 может подействовать не на всех из-за особенностей каждого конкретного человека. Способность организма отвечать на вакцинацию зависит от состояния иммунной системы в момент вакцинации, от правильности проведения техники иммунизации, от стабильности и активности вакцины.

Викулов отметил, что приблизительно 1% населения может недостаточно эффективно отвечать на вакцинацию или даже вообще не отвечать.