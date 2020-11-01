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Пандемия коронавируса ,  
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Берлинская пивная внесла Меркель в черный список из-за карантина в ФРГ

Берлинская пивная Ständige Vertretung («Постоянное представительство») внесла канцлера ФРГ Ангелу Меркель в черный список из-за решения ввести в стране на фоне пандемии коронавируса карантин, предусматривающий запрет на работу предприятий общественного питания. Соответствующее видеообращение владельцев заведения Йорна Петера Бринкманна и Яна Филиппа Бубингера размещено на странице в Facebook.

По их словам, правительство не подготовилось ко второй волне эпидемии коронавируса. В своем обращении они сослались на исследование института Роберта Коха, по которому шанс заражения в гастрономических заведениях не превышает 3%.

«Со стороны правительства не было предпринято никаких шагов, и было ожидаемо, что теперь врачи работают на грани возможностей», — заявили владельцы пивной. Бринкманн и Бубингер добавили, что многие политики являются гостями их заведения.

«Некоторые из этих политиков решили вновь закрыть рестораны, запретить нам работать. Этих политиков мы немедленно вносим в черный список. Мы не будем рады канцлеру Ангеле Меркель, министру финансов Олафу Шольцу, премьер-министру Баварии Маркусу Зодеру, бургомистру Берлина Михаэлю Мюллеру», — отметили владельцы заведения.

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Ангела Меркель

28 октября Ангела Меркель объявила о «жестких мерах» и карантине для всей Германии. В соответствии с решением канцлера, со 2 ноября в стране прекращают работу рестораны, бары, кинотеатры, публичные дома и другие развлекательные заведения.

В частности, карантин предусматривает запрет на работу пабов, ресторанов, баров, клубов и дискотек, театров, кинотеатров, ярмарок, парков развлечений, казино и пунктов приема ставок. Магазины останутся открытыми, но с ограничениями. Кроме того, работу продолжат школы и детские сады.

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Закрыты будут косметические салоны, массажные кабинеты и тату-салоны. Исключение составят только медицинские процедуры, например физиотерапия. Публичные дома будут закрыты. Отели смогут работать на прием тех, кто находится в деловой поездке, но принимать туристов им будет запрещено. Частные встречи и собрания были ограничены — в них могут принимать участие не более десяти человек не более чем из двух семей.

Как отмечала Меркель, новые ограничения будут действовать по меньшей мере до декабря. Она также призвала граждан не устраивать частные вечеринки и избегать туристических поездок. Канцлер пояснила, что необходимо найти способ защитить здоровье населения и, насколько это возможно, поддерживать экономику.

Согласно последним данным Института Роберта Коха, с начала пандемии в Германии выявили 518,7 тыс. больных СOVID-19, за последние сутки это число увеличилось на 19 тыс. Всего в стране умерли 10 452 человек. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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