Германия компенсирует малому бизнесу до 75% дохода из-за ограничений

Ангела Меркель (Фото: Christian Spicker / imago-images.de / Global Look Press)

Правительство Германии намерено возместить большую часть дохода небольшим компаниям в связи с введением в стране новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в ходе пресс-конференции заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает агентство Reuters.

Она пояснила, что речь идет о предприятиях, где работают до 50 сотрудников. Они получат 75% от выручки за ноябрь 2019 года. На это правительство Германии намерено выделить €10 млрд.

Ранее 28 октября с таким предложением выступил министр финансов Германии Олаф Шольц, сообщала газета Bild. По его словам, небольшие компании должны получить до 75% потерянного оборота, а более крупные — до 70%.

Меркель заявила, что новые карантинные меры в Германии вступят в силу с 2 ноября. Согласно распоряжению канцлера, будут закрыты все развлекательные предприятия, а также места общественного питания. Магазины будут открыты, но с ограничениями. Кроме того, отели не смогут принимать постояльцев, которые путешествуют в туристических целях. Также гражданам будет запрещено собираться компаниями более десяти человек. По словам Меркель, новые меры продлятся в стране как минимум до декабря.