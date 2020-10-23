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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова назвала десятикратно увеличивающее риск COVID-19 заболевание

Сахарным диабетом болеют более 5 млн россиян. Все они находятся в группе риска заражения COVID-19 и тяжелого течения болезни
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Больные сахарным диабетом в десять раз чаще заражаются COVID-19 и у них намного выше риск тяжелого течения заболевания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«В целом у пациентов с сахарным диабетом инфицирование ковидом встречается в 10,3 раза чаще. У больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность», — рассказала вице-премьер на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

По словам Голиковой, в целом среди всех заболевших COVID-19 доля больных сахарным диабетом составляет 27% от подтвержденных случаев Она отметила, что в соответствии с общемировым опытом диабет — один из главных факторов неблагоприятного исхода в результате болезни.

Еще один значимый фактор, влияющий на заболеваемость, — это артериальная гипертензия (гипертония). В совокупности для пациента с диабетом и артериальной гипертензией риск заражения и тяжелого течения COVID-19 увеличивается двукратно, сказала Голикова.

Всего на начало 2020 года диагноз «сахарный диабет» был поставлен 5,1 млн жителей России, добавила вице-премьер.

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Фото:An Ming / Utuku / Ropi / Global Look Press

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Сахарный диабет, гипертонию и ожирение медики и чиновники неоднократно называли факторами повышенного риска в условиях эпидемии коронавируса, в группу риска их включает и ВОЗ. Одной из основных групп риска также считаются лица старше 65 лет.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Эксперты Калифорнийского университете в июле выяснили, что диабет занимает второе место среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19. На первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания. По словам профессора университета Пракаша Дидваньи, у пациентов с диабетом снижается иммунная защитная функция организма. Он рекомендовал диабетикам регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Помимо прочего таким пациентам следует вести более активный образ жизни и хорошо спать.

Автор
Георгий Тадтаев
диабет COVID-19 коронавирус
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