Голикова назвала десятикратно увеличивающее риск COVID-19 заболевание
Больные сахарным диабетом в десять раз чаще заражаются COVID-19 и у них намного выше риск тяжелого течения заболевания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«В целом у пациентов с сахарным диабетом инфицирование ковидом встречается в 10,3 раза чаще. У больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность», — рассказала вице-премьер на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
По словам Голиковой, в целом среди всех заболевших COVID-19 доля больных сахарным диабетом составляет 27% от подтвержденных случаев Она отметила, что в соответствии с общемировым опытом диабет — один из главных факторов неблагоприятного исхода в результате болезни.
Еще один значимый фактор, влияющий на заболеваемость, — это артериальная гипертензия (гипертония). В совокупности для пациента с диабетом и артериальной гипертензией риск заражения и тяжелого течения COVID-19 увеличивается двукратно, сказала Голикова.