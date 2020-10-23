Голикова назвала десятикратно увеличивающее риск COVID-19 заболевание

Сахарным диабетом болеют более 5 млн россиян. Все они находятся в группе риска заражения COVID-19 и тяжелого течения болезни

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Больные сахарным диабетом в десять раз чаще заражаются COVID-19 и у них намного выше риск тяжелого течения заболевания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«В целом у пациентов с сахарным диабетом инфицирование ковидом встречается в 10,3 раза чаще. У больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность», — рассказала вице-премьер на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

По словам Голиковой, в целом среди всех заболевших COVID-19 доля больных сахарным диабетом составляет 27% от подтвержденных случаев Она отметила, что в соответствии с общемировым опытом диабет — один из главных факторов неблагоприятного исхода в результате болезни.

Еще один значимый фактор, влияющий на заболеваемость, — это артериальная гипертензия (гипертония). В совокупности для пациента с диабетом и артериальной гипертензией риск заражения и тяжелого течения COVID-19 увеличивается двукратно, сказала Голикова.