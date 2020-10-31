Мурашко поручил проверить горбольницу в Челябинске после пожара и взрыва

Фото: МЧС России

Челябинский Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко проведет проверку в Городской больнице №2, в котором произошли пожар и взрыв. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Пожар и последовавший за ним взрыв произошли 31 октября. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать нарушения при установке или использовании нового оборудования. Взорвались кислородные баллоны. Пожар произошел после разгерметизации двухкубового кислородного баллона. Точная причина разгерметизации пока неизвестна.

Региональный Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). В настоящий момент следователи проводят расследование. Из здания эвакуировали 150 человек. Сейчас специалисты оценивают состояние больных и госпитализированных в учреждение.