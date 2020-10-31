В Челябинске произошел взрыв в студенческой поликлинике

В поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска произошел взрыв кислородной будки. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава в Telegram.

Перед взрывом в здании возникло возгорание, уточнили порталу 74.RU в областном ГУ МЧС России. Студенческая поликлиника, в которой начался пожар, расположена по адресу проспект Ленина, 82.

По данным областного Минздрава, в результате происшествия никто не пострадал. Пациенты в реанимации обеспечены кислородом. Сейчас специалисты оценивают состояние больных и госпитализированных в учреждение.

На данный момент было принято решение об эвакуации 150 человек. Их разместили в здании стадиона им. Елесиной. Трех реанимационных пациентов готовят к переводу в городскую больницу № 1, еще 20 человек — в ОКБ№ 3.