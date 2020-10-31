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В школе заявили о планах напавшего на полицию в Татарстане стать учителем

Школа &laquo;Гармония&raquo; в Ижевске
Школа «Гармония» в Ижевске (Фото: school97.ru)

Школьник, 16-летний Виталий Антипов, напавший на полицейских в Татарстане, хотел стать учителем, рассказали РБК в школе «Гармония» в Ижевске, где он учился с сентября 2019 года по март 2020 года. В школе охарактеризовали его положительно.

Там сообщили, что подросток попал к ним, когда его семья переехала в Ижевск из Башкирии.

«В прежней школе, в которой он учился с пятого класса, в селе Амзя городского округа Нефтекамск он также характеризуется положительно. Учился хорошо. Отношения со всеми были доброжелательные. После окончания девятого класса Виталий хотел стать учителем начальных классов», — рассказали в ижевском учебном заведении.

На вопрос о возможных связях школьника с радикальными религиозными ячейками и приверженности их идеологии, в школе ответили отрицательно.

После весенних каникул в марте 2020 года школа перешла на дистанционное обучение. Подросток сначала не посещал занятия, однако после обращения классного руководителя к его матери приступил к обучению и успешно окончил девятый класс, рассказали в учебном заведении.

Знакомые сообщили подробности о напавшем на полицию в Татарстане
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Фото:МВД России

Тогда же семья школьника переехала в город Кукмор в Татарстане. Отчим мальчика — ранее судимый Марат Замалиев (он был осужден за подрыв в 1999 году газопровода Уренгой — Помары — Ужгород и изготовление оружия), добавили там.

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Школьник в ночь на 30 октября напал на полицейский участок в Кукморе. Сначала он бросил на территорию парковки ОМВД по Кукморскому району бутылку с горючей смесью, после чего при попытке задержания оказал активное сопротивление, ранив ножом одного из полицейских. Подростка застрелили. Сотрудник полиции был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). По данным источника «Бизнес Online», во время нападения подросток выкрикивал «Аллах акбар, я вас всех убью». Позднее источники «Татар-информ» и Kazanfirst сообщили о задержании отчима мальчика Замалиева.

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