В школе заявили о планах напавшего на полицию в Татарстане стать учителем

Школа «Гармония» в Ижевске (Фото: school97.ru)

Школьник, 16-летний Виталий Антипов, напавший на полицейских в Татарстане, хотел стать учителем, рассказали РБК в школе «Гармония» в Ижевске, где он учился с сентября 2019 года по март 2020 года. В школе охарактеризовали его положительно.

Там сообщили, что подросток попал к ним, когда его семья переехала в Ижевск из Башкирии.

«В прежней школе, в которой он учился с пятого класса, в селе Амзя городского округа Нефтекамск он также характеризуется положительно. Учился хорошо. Отношения со всеми были доброжелательные. После окончания девятого класса Виталий хотел стать учителем начальных классов», — рассказали в ижевском учебном заведении.

На вопрос о возможных связях школьника с радикальными религиозными ячейками и приверженности их идеологии, в школе ответили отрицательно.

После весенних каникул в марте 2020 года школа перешла на дистанционное обучение. Подросток сначала не посещал занятия, однако после обращения классного руководителя к его матери приступил к обучению и успешно окончил девятый класс, рассказали в учебном заведении.