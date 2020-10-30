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Знакомые сообщили подробности о напавшем на полицию в Татарстане

Фото:МВД России
Фото: МВД России

Знакомые семьи подростка, убитого при нападении на полицейских в Татарстане, рассказали РБК, что его мать была религиозным человеком, а его отец работал вахтовым методом и редко появлялся дома.

Одноклассница матери подростка, Ольга Никифорова, рассказала РБК, что семья, в которой он рос, была благополучной, а его отец уезжал на вахты на Дальний Восток. «Все у них было нормально», — отметила Никифорова.

«Мы с Земфирой (мать напавшего на полицейских. — РБК) хорошо общались, когда она работала в местном Сбербанке. Потом она стала религиозной, на своей волне. Я не могла с ней общаться уже», — сказала РБК бывшая соседка семьи подростка.

Стали известны подробности о напавшем на полицейских в Татарстане
Общество
Здание ОМВД по Кукморскому району

«Два года назад я видела Земфиру в платке и длинном платье. Я у нее спросила, с чем связаны такие перемены, Земфира ответила, что «сама захотела», и все», — добавила она.

По ее словам, в семье не было конфликтов, Земфира жила с бывшим мужем и двумя детьми. Мужа соседка видела редко, поскольку он работал вахтовым методом. Присматривать за детьми помогала их бабушка с материнской стороны.

По словам собеседницы РБК, сестра убитого при нападении на полицию перенесла операцию на сердце. Сам он, как она утверждает, «требовал много к себе внимания». «Мне не грубил, но с мамой мог так разговаривать. Насколько я помню, он всегда требовал дорогие подарки от мамы», — уточнила женщина.

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РБК обратился за комментарием к матери подростка.

Напавший на полицейских в Татарстане подросток не посещал местные мечети
Общество
Фото:МВД России

В ночь на 30 октября 16-летний подросток напал на полицейский участок города Кукмор, бросив на территорию парковки ОМВД бутылку с горючей смесью. Подростка попытались задержать, как сообщили в ведомстве, он оказал сопротивление и нанес не менее трех ножевых ранений сотруднику полиции. В результате силовики застрелили нападавшего. По данным источника местного издания «Бизнес Online», при атаке на полицейский участок юноша выкрикивал «Аллах акбар, я вас всех убью».

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Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). По версии следствия, подросток являлся неофитом радикальной религиозной ячейки, и его подвергли психологической обработке.

Нападавший не состоял на учете как склонный к экстремизму. В пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан РБК уточнили, что он не посещал ни одну из мечетей Кукморского района.

полиция нападение Татарстан новости
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Стали известны подробности о напавшем на полицейских в Татарстане
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Напавший на полицейских в Татарстане подросток не посещал местные мечети
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