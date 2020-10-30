Знакомые сообщили подробности о напавшем на полицию в Татарстане

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Знакомые семьи подростка, убитого при нападении на полицейских в Татарстане, рассказали РБК, что его мать была религиозным человеком, а его отец работал вахтовым методом и редко появлялся дома.

Одноклассница матери подростка, Ольга Никифорова, рассказала РБК, что семья, в которой он рос, была благополучной, а его отец уезжал на вахты на Дальний Восток. «Все у них было нормально», — отметила Никифорова.

«Мы с Земфирой (мать напавшего на полицейских. — РБК) хорошо общались, когда она работала в местном Сбербанке. Потом она стала религиозной, на своей волне. Я не могла с ней общаться уже», — сказала РБК бывшая соседка семьи подростка.

«Два года назад я видела Земфиру в платке и длинном платье. Я у нее спросила, с чем связаны такие перемены, Земфира ответила, что «сама захотела», и все», — добавила она.