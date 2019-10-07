Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

Пожар произошел в ночь на понедельник, огонь затронул две квартиры. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«В результате пожара в двух квартирах погибли пять человек, четверо из них дети. Пострадали три человека», — заявили в ведомстве.

Среди погибших оказались 30-летняя женщина, двое трехлетних детей, один пятилетний и один годовалый ребенок, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает «РИА Новости». По словам собеседника ТАСС, женщина и ее трехлетний ребенок задохнулись на лестничной клетке, тела других жертв нашли в одной из горевших квартир.

Пожар произошел на первом этаже жилого дома, огонь затронул две квартиры, в первой площадь возгорания составила 30 кв. м, во второй — 10 кв. м.