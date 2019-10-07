Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто РБК и Subaru, 08:25 Российский вратарь Худобин сделал голевую передачу в матче НХЛ Спорт, 08:10 Бойцы «Азова» заняли позиции в Донбассе перед отводом войск Политика, 08:07 Маркировать молочную отрасль: зачем это нужно и к чему приведет Pro, 08:02 Эксперты обосновали «оправдание терроризма» в деле псковской журналистки Общество, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:57 Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье Общество, 07:51 В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России Общество, 07:38 Путешествие в бизнесленд: чему научил Сингапур РБК и ВТБ, 07:02 Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов Бизнес, 07:00 На что тратят деньги китайские туристы Pro, 07:00 США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии Политика, 06:46 У берегов Японии судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР Политика, 06:42 «Барселона» в меньшинстве разгромила «Севилью» со счетом 4:0 Спорт, 06:07
Общество ,  
0 
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
Пожар произошел в ночь на понедельник, огонь затронул две квартиры. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«В результате пожара в двух квартирах погибли пять человек, четверо из них дети. Пострадали три человека», — заявили в ведомстве.

Среди погибших оказались 30-летняя женщина, двое трехлетних детей, один пятилетний и один годовалый ребенок, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает «РИА Новости». По словам собеседника ТАСС, женщина и ее трехлетний ребенок задохнулись на лестничной клетке, тела других жертв нашли в одной из горевших квартир.

Пожар произошел на первом этаже жилого дома, огонь затронул две квартиры, в первой площадь возгорания составила 30 кв. м, во второй — 10 кв. м.

Общество
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Тольятти

Экстренные службы получили информацию о пожаре в 02:34 мск, возгорание ликвидировали в 04:22. В тушении были задействованы 12 человек и три единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электроповодке, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. По его словам, рассматриваются и другие версии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Подмосковье, пожар
Материалы по теме
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Тольятти
Общество
Три человека погибли при пожаре на складе в Новокузнецке
Общество
В Тамбовской области четыре человека погибли при пожаре в доме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter