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В Якутии женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме

В Намском районе Якутии в селе Крест-Кытыл загорелся двухквартирный частный жилой дом, пожарные нашли на месте ЧП тела женщины и четверых детей. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

«Есть пострадавший мужчина» — уточняется в сообщении.

Предварительной причиной пожара МЧС назвало короткое замыкание греющего кабеля канализации.

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Фото:ГУ МЧС России по Самарской области

К моменту прибытия первых пожарных дом был полностью охвачен огнем. В результате здание повреждено на общей площади 160 кв. м. Чтобы потушить огонь понадобились усилия 16 сотрудников МЧС, были задействованы пять единиц техники.

Дознаватели МЧС России вместе с сотрудниками Следственного комитета и МВД проверят случившееся, после чего будет принято процессуальное решение. На место пожара прибудут сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших, как указало МЧС, работают психологи РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

В начале октября в Иркутской области из-за пожара в частном доме умерли женщина и двое детей. До приезда спасателей жилье успело загореться по всей площади. Из здания смог выбраться через окно и спастись 16-летний подросток.

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