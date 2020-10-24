В Якутии женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме

Дознаватели МЧС России вместе с сотрудниками Следственного комитета и МВД проверят случившееся, после чего будет принято процессуальное решение. На место пожара прибудут сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших, как указало МЧС, работают психологи РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

В начале октября в Иркутской области из-за пожара в частном доме умерли женщина и двое детей. До приезда спасателей жилье успело загореться по всей площади. Из здания смог выбраться через окно и спастись 16-летний подросток.