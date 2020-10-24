В Якутии женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме
В Намском районе Якутии в селе Крест-Кытыл загорелся двухквартирный частный жилой дом, пожарные нашли на месте ЧП тела женщины и четверых детей. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.
«Есть пострадавший мужчина» — уточняется в сообщении.
Предварительной причиной пожара МЧС назвало короткое замыкание греющего кабеля канализации.
К моменту прибытия первых пожарных дом был полностью охвачен огнем. В результате здание повреждено на общей площади 160 кв. м. Чтобы потушить огонь понадобились усилия 16 сотрудников МЧС, были задействованы пять единиц техники.